Jan Oosterhof: een leven lang trouw aan Honda

Op zolder hangt ook de brommer nog waar het allemaal mee is begonnen. "Dit is de Berini brommer die ik op mijn twaalfde kreeg. Deze is van 1958 en nog helemaal compleet", laat Oosterhof trots weten. Maar op zolder staat ook zijn eerste Honda motor die Oosterhof restaureerde. "Hier ben ik twee jaar mee bezig geweest. De motor is van 1972 en niet alle originele onderdelen waren meer beschikbaar en die heb ik dus zelf na moeten maken. Maar wel met originele Honda onderdelen."

Het meest trots is Oosterhof wel op zijn Honda automaat, die nooit in Europa is uitgebracht. "Deze komt uit Amerika, maar deze is wel heel bijzonder. Omdat er in Europa geen frame breed genoeg is voor het motorblok, heb ik het frame zelf moeten maken. Alleen de echte kenners zien dit." Als iemand deze motor wil kopen, heeft hij pech. "Deze is niet te koop, hij staat mij niet in de weg."