Lorenzo Ebecilio op proef bij FC Emmen

Lorenzo Ebecilio is sinds vandaag op proef bij FC Emmen. De 30-jarige aanvaller/aanvallende middenvelder is op dit moment transfervrij nadat hij het afgelopen seizoen onder contract stond bij het Cypriotische Achyronas Liopetriou.

In december 2010 debuteerde Ebecilio onder Frank de Boer in de hoofdmacht van Ajax. Hoewel hij in het seizoen 2010/11 bijna alles speelde, vertrok hij in de zomer van 2013 relatief anoniem uit Amsterdam. Wat volgde was een zwerftocht door Europa en Azië. Zijn lijstje clubs is enorm: Metalurg Donetsk, FC Qabala, Mordovia Saransk, Anzhi Makhachkala, APOEL Nicosia, Rode Ster Belgrado, Júbilo Iwata en dus Achyronas Liopetriou.