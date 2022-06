TT Journaal van woensdag 22 juni met Zonta van den Goorbergh

TT - Ook dit jaar komt het TT-journaal dagelijks weer vanaf het TT-circuit. Karin Mulder ontvangt dagelijks gasten aan tafel. Vandaag is Moto2 coureur Zonta van den Goorbergh te gast.

Ook gingen we op bezoek bij Red Bull Rookie coureur Collin Veijer. Wanneer zien we hem voor het eerst op de TT? Dit jaar keert ook Sjaan weer terug op de baan. Jeanine Hofsteenge gaat op zoek naar het ultieme TT-gevoel. Vandaag kijkt ze nog even terug naar de laatste TT met publiek en het TT-festival.