Het TT Journaal van donderdag 23 juni met Bo Bendsneyder

Verder spraken we Valentino Rossi, hoe gaat het nu met hem? Rossi was afgelopen weekend actief op Zandvoort. Niet op een motor, maar in een auto. Hoe bevalt het leven naast de motorfiets? Fabio Quartararo legde vanmiddag de eerste tegel voor de TT Legends Walk of Fame en ook gingen we op bezoek bij Jan Oosterhof in Orvelte. Hij restaureert oude Honda-motoren.