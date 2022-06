'Vive la France' bij persconferentie TT Assen

MOTORSPORT - De donderdag voorafgaand aan de Dutch TT Assen is standaard gereserveerd voor de persconferentie waarin de top van het kampioenschap hun licht laat schijnen op het aanstaande weekend. Vandaag was de persconferentie in een unieke setting waarin alleen regerend wereldkampioen en huidig klassementsleider Fabio Quartararo en zijn Franse landgenoot Johann Zarco op de stoel plaats namen.

Waar normaal wel vijf of zes rijders van verschillende teams bij de persconferentie voor de Dutch TT Assen aanwezig zijn, waren dat er vandaag slechts twee. Door het drukke persschema was alleen de top drie van het kampioenschap uitgenodigd om voor de camera te spreken over de race op Assen, maar Aprilia-coureur Aleix Espargaro moest op het laatste moment verstek laten gaan.

De nummer twee in de stand van het MotoGP wereldkampioenschap stond vanmiddag op het punt om met zijn privejet vanuit Andorra naar Assen te vliegen, toen opstartproblemen zijn kist aan de grond hielden. De Spanjaard, die eerder dit jaar verrassend zijn eerste zege ooit behaalde, liet alleen over de telefoon van Quartararo van zich horen. "Sorry, sorry, sorry," klonk het verontschuldigend aan de andere kant van de lijn.

Weer over het weer

Quartararo en Zarco vertelden vooral over de zware tol die de vorige race op de Duitse Sachsenring had geëist. Temperaturen van boven de 35 graden zorgden daar voor uitputting bij alle coureurs. De omstandigheden lijken voor Assen een stuk koeler, maar wellicht ook natter.

"Als het nat is tijdens de race zou dat voor ons wel makkelijker zijn op fysiek vlak," liet Zarco weten. "Ik moet nu heel hard werken om de motor van richting te veranderen en als het nat is gaat dit een stuk eenvoudiger." Quartararo hoopt op zijn beurt op een droog weekend: "Ik ben wel een stuk beter geworden in het rijden in de regen, maar in op een droge baan voel ik me het best."

'Mooiste van de hele kalender'

Beide mannen zijn blij dat er weer publiek bij de TT aanwezig mag zijn. "Toen ik mijn eerste twee races in Jerez won was er geen publiek bij en ondanks dat ik heel blij was, voelde het niet echt. Het voelde net als bij een testdag", aldus de Yamaha-fabriekscoureur. "Vorig weekend voor een uitverkocht huis in Duitsland winnen was echt geweldig en het is mooi dat hier ook weer zoveel publiek bij is."