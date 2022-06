Debutant Muñoz zet snelste tijd in verregende eerste Moto3-training

Gisteren was het nog bloedheet, hoe anders is dat vandaag. De coureurs van de Moto3 haalden vanochtend een nat pak. Stevige regen zorgde de hele sessie voor moeilijke omstandigheden. Noem het jeugdige onbevangenheid of gewoon puur lef, want het was de onlangs 16 geworden debutant David Muñoz die in openingsfase van de training de ene na de andere snelste ronde klokte. Uiteindelijk was hij in 1.52.406 ook de snelste van de ochtendsessie.