Jack Miller opnieuw regenmeester in eerste MotoGP-training voor TT

Net als bij de Moto3-klasse speelde de regen ook bij de MotoGP-klasse een rol. Meerdere coureurs vonden in het Asser grind hun Waterloo. Ducati-coureurs Marco Bezzecchi en Enea Bastianini crashten in Haarbocht. Ook Jack Miller en Joan Mir raakten daar naast de baan. Vooral Miller wist zijn Ducati op spectaculaire manier in de been te houden.