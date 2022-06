Canet zet snelste tijd in ochtendtraining Moto2, Van den Goorbergh vijftiende

Zonder enig zicht op verlichting werd ook de eerste training van de Moto2 in de stromende regen afgewerkt. Dat zorgde ook in deze klasse weer voor verrassende namen bovenin de tijdlijsten. Zo was de Duitser Marcel Schrötter één van de snelste mannen in de openingsfase en wist ook Amerikaan Cameron Beaubier kort de snelste tijd in handen te nemen.

RW Racing GP coureur Zonta van den Goorbergh had vanaf het begin een goed tempo te pakken en zette een aantal snelle ronden op de klok. De zestienjarige Nederlander had halverwege zelfs even de tweede tijd in handen. Ook zijn teamgenoot Barry Baltus was veel in de top-tien te vinden, maar werd met nog tien minuten te rijden toch verrast door een spekgladde witte lijn en verloor de macht over zijn Kalex machine. De Belg was daarmee, ondanks de moeilijke omstandigheden de eerste en enige crasher van de sessie.