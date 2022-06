Danny van der Tuuk mist NK Wielrennen op Col du VAM

WIELRENNEN - Danny van der Tuuk uit Assen start vanmiddag niet op het NK Wielrennen op de Col du VAM. De renner die uitkomt voor het Spaanse Equipo Kern Pharma is niet fit genoeg.

Van der Tuuk komt uit een drukke week met vijfdaagse ZLM Tour in Nederland en de Route d'Occitanie in Frankrijk. Temperaturen bij die laatste etappekoers tikten de 40 graden aan en dat heeft zijn tol geëist.

Woensdag kwam Van der Tuuk nog wel aan de start van het NK Tijdrijden in Emmen waar hij een twaalfde plaats behaalde. Op het NK op de VAM zou hij als eenmansploeg aan de start moeten komen. "Nu voel ik me totaal niet fit en vermoeid. Ik wil niet doordrukken en dan te ver over de grens gaan en helemaal niet kunnen herstellen. Er komen nog belangrijke weken voor mij aan."