Na afscheid Rossi sleutelt Dwingelder Robin Spijkers nu voor Bezzecchi

Voor Robin Spijkers uit Dwingeloo kwam vorig jaar een droom uit. Afgelopen seizoen was hij de eerste monteur van Valentino Rossi, in het Petronas Yamaha STR-team.

Rossi ging na afloop van dat seizoen met pensioen en dus moest Spijkers op zoek naar een andere coureur. Die vond hij in Marco Bezzecchi. De 23-jarige MotoGP-rookie rijdt voor het VR46 Racing-team. Inderdaad, de stal van Rossi.

Spijkers (41) is blij met Bezzecchi. "Het is een ontzettend tof jong", zegt hij. "Hij is heel gemoedelijk." Andersom is de Italiaan ook blij met de Drent. "Hij helpt me altijd overal mee. Eerlijk gezegd kende ik hem niet tot dit jaar, maar het lijkt nu alsof we elkaar al heel lang kennen."

Van Yamaha naar Dutcati

Voor Spijkers was de stap van een Yamaha naar een Ducati-motor wel even wennen. "Het begin was lastig", erkent hij. "Want het is een ongelooflijk moeilijke motorfiets om aan te sleutelen." Volgens de monteur sleutelden bij Yamaha drie man aan één motor, bij Ducati zijn dat er vier. "En dan nog ben je met de Yamaha sneller klaar."

De Ducati is eigenlijk een Formule 1-auto met twee wielen, stelt Spijkers. "Er zit zoveel op", zegt hij. "En dat is het mooie van een Italiaans team. Japanners houden vaak de boot af en willen zeker weten dat iets niet kapot gaan, want ze willen geen gezichtsverlies. Italianen denken: 'We hebben iets bedacht. Laten we het erop zetten om te kijken of we harder gaan'."

'Prachtig om versnellingsbakken in elkaar te zetten'

Bij het VR46-team is Spijkers verantwoordelijk voor de versnellingsbak. Iets mooiers is er niet, vindt hij. "Ik vind het prachtig om versnellingsbakken in elkaar te zetten", lacht hij. "Dat is wat ik leuk vind als technicus."