Droog TT Circuit ligt Bagnaia het beste na eerste dag in Assen

Aprilia-coureur Aleix Espargaro zette de tweede tijd neer en daarmee liet de Spanjaard zien dat hij in beide omstandigheden overweg kan op Assen. In de natte eerste training was Espargaro ook al vijfde. Wereldkampioen Fabio Quartararo lijkt op een droog circuit veel beter in zijn vel te zitten. Was hij nog slechts zeventiende in de regen, zette hij in de middag de derde tijd op de klokken.