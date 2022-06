'Deze motor van Jack Middelburg wil ik wel meenemen'

TT - In het TT-museum in het pand van RTV Drenthe staan drie unieke motoren. De Jamati van Paul Lodewijkx, de 150 cc motor van Hans Spaan en de 500 cc motor van Jack Middelburg. Op alledrie de motoren won een Nederlander de TT. Peter Bom, Assenaar en Ziggo Sport motorexpert legt aan de hand van deze drie motoren het verschil uit tussen de oude generatie en de huidige generatie motoren.

Bom staat te glunderen als een kind in een snoepwinkel. "Het is moeilijk kiezen, maar ik denk dat ik de motor van Middelburg wel wil meenemen. Er zit zoveel techniek in en zoveel verhaal achter. Maar ik zou er niet te hard op gaan rijden, daarvoor is hij te gevaarlijk", vertelt Bom met een grote glimlach.

Hollands product

Maar Bom vertelt ook vol passie over de 50 cc motor waarop Lodewijkx in 1968 de TT won. "Dit is echt een Hollands product. Behalve de banden is alles in Nederland gemaakt. Hier waren wij heel erg goed in." Het dashboard van toen is niet te vergelijken met die van tegenwoordig. "Nu is een motordashboard een halve computer, vroeger had je alleen een watertemperatuurmeter en een toerenteller. De watertemperatuur was enorm belangrijk. Te koud en de motor liep niet hard genoeg, was het te warm dan ging de motor stuk. Je moest als coureur aan veel meer dingen denken dan nu. Tegenwoordig stap je erop en rijd je weg. Vroeger was het technisch gezien veel moeilijker."

De 125 cc Honda van Hans Spaan is nog het best te vergelijken met een huidige Moto3 machine. Het opvallende aan de motor van Spaan is dat het een productiemotor is. "Je kon deze motor kopen in Japan en wij handige Nederlanders konden het blok opvoeren en er wedstrijden mee winnen. Qua afmetingen is deze motor niet veel anders dan de huidige Moto3 klasse."

Niet te vergelijken met de MotoGP

Waar de motor van Spaan nog vergelijkbaar is met de Moto3, kan je de 500 cc Yamaha van Jack Middelburg niet meer vergelijken met de MotoGP machine van vandaag. "Ook dit was een productiemotor. Je kan je toch niet meer voorstellen dat je nu, als particulier rijder, een MotoGP motor koopt. In 1980 kon dat nog, maar de motor was bijna onbestuurbaar. De motor was veel te langzaam. Er werd een nieuw frame gemaakt en de motor werd gigantisch opgevoerd. Zelf de fabriekscoureurs werden verslagen. Dit is een heel speciale motorfiets", laat Bom vol ontzag weten.

Alleen vandaag nog te zien