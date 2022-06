Bagnaia voorziet snelle tijden op kwalificatiedag TT: 'Sneller in de bochten'

MOTORSPORT - Francesco Bagnaia was aan het einde van de eerste dag van de Dutch TT Assen de snelste coureur in de MotoGP klasse. De Ducati-coureur was na afloop lovend over de grip op het circuit en voorspelt alvast een snelle kwalificatiedag.

"Ik voelde me super vandaag, vooral in de tweede training, maar ook in de natte eerste training had ik veel vertrouwen," liet de Italiaan na afloop weten. "Door wat verkeer kon ik in de slotfase niet echt een hele snelle ronde rijden. Anders had ik er toen al beter voor gestaan."

Seconde sneller

Bagnaia laat de laatste weken al zien over goede vorm te beschikken. In trainingen lijkt alles te lukken. Door meerdere valpartijen kijkt hij alleen al tegen een grote achterstand aan op leider Fabio Quartararo. In Assen ziet hij het na één dag al wel heel positief in.

"De tijd die ik vandaag al kon rijden was echt heel snel. Ik was zelfs een beetje verbaasd over deze tijd, want ik was slechts één tiende langzamer dan mijn snelste ronde in de race van vorig jaar en bijna een seconde sneller dan op de vrijdag van vorig jaar. Ik kan veel harder de bochten insturen en daar verloor ik vorig jaar nog veel op Quartararo. Ik verwacht dat er morgen heel hard gereden gaat worden."

Door het wisselvallige weer lijkt de eerste dag van de TT voor de coureurs en teams op een wat nutteloze dag uit te draaien. Zeker als de overige twee dagen volledig droog verlopen. Bagnaia leerde wel een belangrijke les over Assen: "Ik heb vandaag geleerd hoe zo'n geweldig circuit Assen is, zowel in de regen als in het droge. De baan biedt heel veel grip."

Inhalen gemakkelijker