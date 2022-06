Aegerter pakt MotoE pole in Assen

MOTORSPORT - De Zwitser Dominique Aegerter heeft de pole gepakt in de MotoE, de klasse voor elektrische motoren. De coureur van het Intact GP Team was daarbij sneller dan de Braziliaan Eric Granado en de Italiaan Matteo Ferrari.

Aegerter komt doorgaans uit in de WK Supersport klasse voor het team van Ten Kate uit Nieuwleusen, maar heeft ook een vaste job als coureur in de relatief nieuwe klasse voor elektrische motoren. Vorig jaar was hij een halve minuut wereldkampioen in deze klasse, totdat een penalty hem de zege ontnam. Eerder dit jaar pakte hij wel zijn eerste racezege in zijn carrière.