Britt Weerman Nederlands kampioen hoogspringen

ATLETIEK - Britt Weerman uit Assen heeft in Apeldoorn de Nederlandse titel op het onderdeel hoogspringen opgeëist. Ze sprong over 1,83 meter, ruim voldoende voor de nationale titel.

Weerman probeerde nog extra glans aan haar zege te geven door over 1,85 heen te springen, maar dat lukte niet. De concurrentie deed toen al niet meer mee, voor nummer 2 Glenka Antonia en nummer 3 Tanita Hofmans bleek de lat op 1,81 meter te hoog te liggen vandaag.

De 19-jarige atlete van de vereniging Groningen Atletiek kroonde zich eerder dit jaar ook al tot Nederlands kampioen op de indoorkampioenschappen. Toen sprong ze over 1,88 meter. In februari van dit jaar sprong ze in Duitsland naar een persoonlijk record: 1,92 meter.