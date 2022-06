Onwennig FC Emmen wint met minimale cijfers van DZOH

VOETBAL - FC Emmen is de voorbereiding op het nieuwe eredivisie-seizoen begonnen met de kleinst mogelijke overwinning. DZOH werd in eigen huis met 1-0 verslagen. In de tweede helft maakte invaller Remi van Ekeris de enige treffer van de avond.

Ruim 1,600 toeschouwers waren op het duel op sportpark Zwanenveld in de Emmer wijk de Rietlanden afgekomen en zagen FC Emmen in de eerste helft met deze elf namen beginnen: Van Dorp; Funke, Bijen, Veldmate, Hardeveld; Kieftenbeld, Bernadou; Mendes, Romeny, Assehnounen Scholte. De eredivisionist begon onwennig en in een te laag tempo aan de wedstrijd. DZOH voetbalde brutaal mee en kreeg via Aron Timmerman een paar kleine kansen. FC Emmen werd in de eerste helft een paar keer gevaarlijk door Romeny en Kieftenbeld, die in zijn debuut voor zijn nieuwe club de lat raakte, maar een treffer bleef voor rust uit.

Veel wissels

De tweede helft koos Dick Lukkien voor acht andere spelers.Van Dorp, Assehnoun en Scholte bleven staan, Luzayadio, Veendorp, Dirksen, Burnet, Vlak, El Azzouzi; Van Ekeris en Bijleveld kwamen in de ploeg. Na een uur spelen werden Assehnoun en Scholte vervangen door Quispel en Ebecilio, die deze week op proef is. DZOH kwam meer onder druk en had het conditioneel moeilijk tegen de profs. In de 51ste minuut kon Remi Van Ekeris scoren na een goede actie van Ben Scholte.

Wie dacht dat FC Emmen verder zou uitlopen kwam bedrogen uit. DZOH zakte ver in en veel kansen wisten de mannen van Lukkien niet te creëren. El Azzouzi was, na een mooie dribbel nog het dichtst bij de 2-0, maar zijn inzet werd gestuit door invaller doelman Springer.

Onwennig

Lukkien was na afloop realistisch. "Het is logisch dat het nog onwennig is, de ploeg is nog niet compleet, veel jeugdspelers erbij. Je probeert twee gelijkwaardige elftallen te maken, maar je ziet dat ze nog aan elkaar moeten wennen", laat Lukkien weten. "Het is mooi voor Van Ekeris dat hij de treffer maakte. Hij krijgt in de voorbereiding kansen. Het kan nog wel beter, het moet beter, maar hij moet meer doen om een tegenstander pijn te doen."

Over Ebecillo kon de Veendammer nog weinig zeggen. "Hij heeft maar een half uurtje gespeeld en dat is nog te kort om een oordeel te vellen. We nemen alle tijd om hem te beoordelen." Over nieuwe spelers kon Lukkien nog weinig zeggen. De situatie rond Bas Dost is nog weinig veranderd. Wel denkt de trainer dat een langer verblijf van doelman Michael Brouwer lastig kan worden. "Hij is eigendom van Heracles. Ik vond Brouwer vorig seizoen de beste keeper in de KKD en dus is het logisch dat die club hem wil houden. Ik hoop zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen."

De naam van Michaël Heylen zingt ook weer rond in Emmen. De Belgische verdediger, die in het seizoen 2019 - 2020 ook al voor Emmen uitkwam wordt weer genoemd. "Dat heb ik ook gehoord", laat Lukkien desgevraagd weten. "Maar ik ben trainer en houd me met de wedstrijd bezig. Eventuele aankopen, daar denk ik in mee, maar zolang het nog niet rond is zal ik er niets over zeggen."