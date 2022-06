Engeland verslaat Nederland in jubileumwedstrijd Spitse

VOETBAL - De voetbalsters van Oranje hebben in de voorbereiding op het EK in Engeland van volgende maand een ruime nederlaag geleden. Tegen Engeland, de ploeg van oud-bondscoach Sarina Wiegman, gaf Nederland een 1-0-voorsprong weg en zag de Engelsen in de tweede helft vier keer scoren: 5-1.