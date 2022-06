Pol Espargaro trekt zich terug uit TT Assen

De oorzaak voor het terugtrekken is een ribblessure. Espargaro crashte hard tijdens de eerste vrije training tijdens de Duitse Grand Prix op de Sachsenring en is nog niet voldoende hersteld. In de twee sessie van gisteren probeerde Espargaro het nog wel en reed ook helemaal niet onverdienstelijk. Vanmorgen was de pijn desondanks dusdanig erg dat de Spanjaard de derde vrije training niet gestart is.