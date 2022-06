Aleix Espargaro ondanks crash als snelste richting MotoGP-kwalificaties TT Assen

Niet veel later opnieuw problemen voor het Gresini-team, maar deze keer voor teamgenoot Fabio Di Giannantonio. In de Strubben verloor hij onschuldig de controle over de motor. Hij kon zijn weg direct weer vervolgen. Een crash die meer impact op de sessie had was die van de Fransman Johann Zarco. Op hetzelfde punt als Bastianini verloor ook hij de voorkant en schoof met hoge snelheid de grindbak in. De Ducati-coureur verloor kostbare minuten, maar plaatste zich met de negende tijd wel rechtstreeks voor Q2.