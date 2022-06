Smidt haalt EK-limiet op 400 meter horden

ATLETIEK - Assenaar Nick Smidt mag zich gaan opmaken voor de Europese kampioenschappen in München in augustus. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen liep hij op de 400 meter horden de EK-limiet.

In de series liep hij een tijd van 49,12 en dat is ruimschoots onder de EK-limiet.

De tijd van de Assenaar was nog niet genoeg voor de limiet voor de WK, volgende maand in het Amerikaanse Eugene. Om daaraan mee te mogen doen, is een tijd van 48,90 vereist of een plaats in de top-32 van de wereldranglijst.