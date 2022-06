Bo Bendsneyder derde na vrije training Moto2, Fernandez snelste

Bendsneyder was vanaf de start van de sessie voorin te vinden. Lange tijd had hij al de zesde tijd in handen. In de slotfase zette hij nog een tandje bij en stuurde hij zijn Kalex-machine naar een tijd van 1.37.226. Daarmee was hij uiteindelijk slechts één tiende van een seconde langzamer dan de snelste tijd van Fernandez.