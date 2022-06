Sasaki pakt Moto3 pole in Japans duel in Assen

In het begin van de tweede kwalificatiesessie zochten de mindere goden hun plekje op achter de favorieten voor pole. Vooral het sleepje van Dennis Foggia was populair, tot ergernis van de Italiaan die met handgebaren over het circuit ging en zelfs even extra de pitstraat opzocht om zijn achtervolgers af te schudden. Vooral de Fransman Lorenzo Fellon bleef opzichtig achter de Leopard Honda-coureur aan rijden.