Even oefenen voor het Wilhelmus op de TT

De tekst van de belangrijkste strofes had ze meteen paraat. Wel moet ze nog even bedenken hoe ze het Wilhelmus precies gaat vertolken.

"Ik moet nog even kijken in welke toonsoort ik het ga doen en hoe het met m'n stem het beste uitkomt. En ook of ik er een mix van wil maken van lichte muziek of dat ik het helemaal klassiek ga doen."