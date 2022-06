Jake Dixon op pole in Moto2, Bendsneyder achtste op de grid

Het is de tweede keer in de carrière van Dixon dat hij vanaf pole mag vertrekken. Eerder dit jaar was hij ook in Indonesië de snelste. De rijder van het GASGAS Aspar team noteerde een tijd van 1.36.736 en was daarmee 0.011 seconden sneller dan Arenas. De Spanjaard en voormalig Moto3 wereldkampioen pakt daarmee zijn beste startpositie in de Moto2 tot nu toe. Sam Lowes gaf slechts 0.31 seconden toe op pole, dus het zat ontzettend dicht bij elkaar.