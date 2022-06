Smidt met overmacht Nederlands kampioen 400 meter horden

ATLETIEK - Met overmacht is Assenaar Nick Smidt Nederlands kampioen geworden op de 400 meter horden. Hij liep een tijd van 49,43 seconden en had meer dan twee seconden voorsprong op nummer twee Binne Brok.

Het was alweer de vierde nationale titel voor Smidt, die gisteren tijdens de series al een nieuw persoonlijk record liep (49,12). Daarmee kwalificeerde hij zich voor het EK in augustus in München. Ook kwam hij met die tijd in de buurt van de WK-limiet van 48,90.