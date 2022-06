Sherida Spitse verlengt contract bij Ajax

VOETBAL - Sherida Spitse heeft haar contract bij Ajax met drie jaar verlengd. De 32-jarige in Emmen woonachtige middenvelder, de recordinternational van Oranje, ligt nu tot de zomer van 2025 vast in Amsterdam. Spitse speelde gisteren tegen Engeland haar tweehonderdste interland voor de 'Leeuwinnen'.

De aanvoerster miste in Leeds bij een stand van 1-1 een strafschop. Engeland, dat onder leiding staat van bondscoach Sarina Wiegman, liep daarna uit naar een grote zege op de regerend kampioen van Europa (5-1). Spitse speelt sinds begin vorig jaar in Amsterdam en won met Ajax de Eredivisie Cup en de KNVB-beker. "Ik wil heel graag met Ajax kampioen worden, dat is het ultieme doel", zegt Spitse, die eerder voor sc Heerenveen, FC Twente en de Noorse clubs Kvinner en Valerenga speelde.