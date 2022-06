Aegerter wint MotoE-race tijdens TT Assen na klassieke actie in GT-bocht

MOTORSPORT - Dominique Aegerter heeft de eerste MotoE-race van het TT-weekend gewonnen. De Zwitser passeerde met een klassieke actie zijn concurrent Mattia Casadei in de Geert Timmer-chicane. Ook Eric Granado profiteerde daarvan en werd nog tweede.

Aegerter startte vanaf poleposition, maar verloor de leiding in de eerste bocht nadat hij wijd werd gedrukt. Matteo Ferrari nam de leiding over, maar kon die in de strijd tussen zeven andere coureurs niet vasthouden.