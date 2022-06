Rossi Moor wint eerste NTC race, Van Crugten vijfde

MOTORSPORT - De Hongaar Rossi Moor heeft de eerste race van de Northern Talent Cup tijdens de TT Assen gewonnen. Hij versloeg Kervin Farkas en Tibor Varga. Jurrien van Crugten was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Voor Loris Veneman uit Dalfsen was de race al binnen twee ronden ten einde. De man die als tweede mocht starten kwam bij het uitkomen van de Haarbocht ten val en kon een goede klassering vergeten.

Niet snel daarna vormde zich een grote kopgroep van tien coureurs. Poleman Jurrien van Crugten was hierin als enige Nederlander vertegenwoordigd. Door een sterke slipstream vanuit de zuidlus naar de finish kon geen enkele coureur zich losrijden van de groep en dat zorgde voor veel inhaalacties.

Van Crugten nam meerdere keren de leiding in handen, maar vooral de andere titelkandidaten Rossi Moor en Tibor Varga maakten het de coureur van het BB64 opleidingsteam moeilijk.

In de slotfase zakte Van Crugten terug tot de achtste positie, maar in de laatste ronde vocht hij zich terug in de wedstrijd. Hij begon als vijfde aan het laatste stuk naar de finish en werkte zich nog één plaats naar voren. Met een vierde plaats eindigde hij net buiten het podium. Van Crugten werd na de race ook nog een plek terug gezet voor het overtreden van de tracklimits. Rio Olofsen eindigde als vijftiende en Delano Greven als zeventiende.