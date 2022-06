Espargaro, Lopez en Holgado snelste in warming-upsessies TT Assen

De omstandigheden waren, vooral tijdens de warming-up van de Moto3, nog verre van ideaal. De regen die vannacht was gevallen was nog altijd niet helemaal weg. Desondanks vielen de tijden lang niet tegen. Uiteindelijk was het de Spanjaard Dani Holgado die in een tijd van 1.42.162 de snelste was, waarmee hij slechts een seconde toegaf op de poleposition-tijd. Hij hield Izan Guevara en de Australiër Joel Kelso achter zich.