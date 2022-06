Sasaki wint spannende Moto3-race in Assen

MOTORSPORT - Ayumu Sasaki heeft de Moto3-race van de TT Assen gewonnen. Hij versloeg Izan Guevara en Sergio Garcia in een spannende slotronde. Het is de eerste Grand Prix-overwinning voor de Japanner.

Tatsuki Suzuki had vanaf de tweede plaats de beste start en nam in de Haarbocht de leiding over, maar de Japanner moest deze al snel weer afstaan aan Guevara. Die hield vervolgens rondenlang het heft in handen. De coureurs hadden op het vloeiende gedeelte van de Hoge Heide, Meeuwenmeer en Ramshoek de wind in de rug, waardoor er van een slipstream nauwelijks sprake was.