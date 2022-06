Francesco Bagnaia wint 91e TT Assen, Quartararo crasht

Het is de eerste MotoGP-zege voor Bagnaia in Assen en nog maar de tweede voor een Ducati-coureur.

Bagnaia had vanaf poleposition de beste start en nam vanaf het begin de leiding in handen. Fabio Quartararo kwam ook goed weg, maar werd in de eerste bocht buiten de baan gedrukt waardoor hij terugviel tot de vierde plaats. De Fransman kon zich snel herstellen en nam achter Aleix Espargaro de derde plaats in.