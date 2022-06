Bo Bendsneyder na beste TT: 'Veel aan het publiek gehad'

MOTORSPORT - Bo Bendsneyder behaalde vandaag met een vijfde plaats zijn beste klassering in de Dutch TT Assen ooit. Na jaren van pech en teleurstellende resultaten schoot de Rotterdammer vandaag eindelijk raak. "Heel mooi om dit mee te maken", vertelde hij na afloop.

Bendsneyder startte vanaf de achtste plaats, reed zelfs even derde, maar kwam door een klein foutje in de Geert Timmer-bocht uiteindelijk tot de vijfde positie. Daarmee evenaart hij zijn beste Moto2-klassering in zijn carrière. Vorig jaar werd hij ook vijfde tijdens de grand prix van Frankrijk.

"Ik ben heel tevreden met mijn race", aldus Bendsneyder. "Het is heel mooi om voor dit publiek een goed resultaat neer te zetten. Vooral bij het insturen van de Geert Timmer-bocht voelde ik me heel erg gesteund en zag ik overal handen de lucht in gaan. Daar heb ik veel aan gehad."

'Het hoort erbij'

Ondanks zijn goede resultaat was volgens de Rotterdammer zelfs nog ruimte voor verbetering. "Ik moest op gegeven moment ook verdedigen en in plaats van een positie winnen viel ik toen twee terug. Maar dat is onderdeel van het spel. Ik moet ook nog leren hoe ik met die situaties om moet gaan. Ik heb natuurlijk nog niet zo vaak voor het podium kunnen vechten."

Of het missen van een podium nog een beetje steekt is Bendsneyder ook heel duidelijk. "Natuurlijk wel. Ik ben een topsporter en wil het hoogst haalbare en dan is het jammer dat dit niet lukt. Zeker omdat we er heel dicht bij zaten vandaag. Toch ben ik zeer tevreden met dit resultaat."