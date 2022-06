Ruim 104.000 toeschouwers zien Bagnaia TT winnen

MOTORSPORT - De 91e Dutch TT Assen heeft vandaag 104.244 toeschouwers naar het circuit getrokken. In totaal bezochten dit weekend ruim 158.000 mensen de trainingen, kwalificatie en race.

Daarmee is het bezoekersaantal weer terug op het niveau van voor de coronajaren. In 2019 trokken er op zondag ook 105.000 mensen naar het TT Circuit, het totaal aantal bezoekers lag dat TT-weekend met 167.000 wel hoger. In coronajaar 2021 waren er dagelijks 11.500 mensen welkom.