Tweede MotoE-race TT eindigt na drie ronden in anticlimax

Toen de lichten uiteindelijk op groen gingen was de race ingekort van acht naar zes ronden. Mattia Casadei had de beste start, maar Eric Granado, Dominique Aegerter en Matteo Ferrari volgden op de voet.

Met nog drie ronden te gaan werd de sessie stilgelegd na een crash waarbij Marc Alcoba en Miguel Pons betrokken waren. Omdat er medische assistentie nodig was kon er niet verder geracet worden. Toen alle coureurs terug in de pitstraat waren werd bekend dat de race niet herstart zou worden.

Hierdoor won Eric Granado, die net op tijd de leiding in de wedstrijd over had genomen, vóór Dominique Aegerter en Mattia Casadei. Doordat de race zover ingekort was werden er maar halve punten voor het kampioenschap uitgedeeld.