Blijdschap bij monteur Robin Spijkers na podiumplek Bezzecchi

Spijkers - geboren in Dwingeloo - was vorig jaar monteur voor Valentino Rossi. Sinds dit jaar sleutelt hij voor Bezzecchi, die uit de stal van Rossi komt. "De ontlading was gigantisch", zegt hij. "De laatste vijf ronden bleef het gat nagenoeg hetzelfde. Drie ronden voor tijd dacht ik: nu heeft hij 'm." Even maakte Spijkers zich zorgen over regendruppels, maar gelukkig voor het team bleef het droog. "Toen hingen we in de hekken."