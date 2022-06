Bagnaia dolblij na zege in TT, Quartararo baalt van 'beginnersfout'

MOTORSPORT - Met Francesco Bagnaia als grote overwinnaar en Fabio Quartararo als schlemiel is er een einde gekomen aan de 91e TT Assen. Met de vakantieperiode voor de deur zal er over de TT van 2022 nog lang nagepraat worden.

Na de race deden de vijf hoofdrolspelers van de MotoGP-race hun verhaal van blijdschap, telleurstelling en schuldbesef.

Francesco Bagnaia (Ducati) - Winnaar

Francesco Bagnaia scoorde vandaag zijn derde zege op het TT Circuit van Assen. Eerder deed hij dit ook al in de Moto3- en Moto2-klasse. Het was zijn eerste MotoGP-zege op de Drentse heide en dat betekende veel voor de snelle Italiaan:

"Ik ben heel blij met dit resultaat, maar het was niet gemakkelijk. Ik was bang om hard te pushen omdat ik niet weer onderuit wilde gaan. Ik wilde slim zijn en niet over de limiet gaan. Uiteindelijk hebben we een hele goede race neergezet. Het was wel even eng toen het ging regenen, want die had ik niet zien aankomen. Bezzecchi kwam toen ook ineens weer heel dichtbij. Gelukkig had ik genoeg over om te kunnen winnen, want ik wilde vooral niet worden teruggepakt door hem. Ik ben wel heel blij voor hem, zijn team en de VR46 Academy dat hij hier zijn eerste podiumplaats haalt."

Marco Bezzecchi (Ducati) - Tweede

Eerder deze week sprak Dwingeler monteur Robin Spijkers nog over het geweldige resultaat van zijn man Marco Bezzecchi in Mugello, maar in Assen gaf de talentvolle Italiaan hem helemaal reden tot juichen. De MotoGP-debutant profiteerde van de crash van Quartararo en Espargaro en pakte zijn eerste MotoGP-podium in zijn carrière.

"Het was een ongelooflijke race. Ik wist niet wat ik moest verwachten met zachte band want ik had er geen vertrouwen in, maar met hulp van mijn chef-technicus heb ik toch de keuze gemaakt. Dat was de goede keuze. Het was niet mijn bedoeling om op Bagnaia te jagen, maar ik wilde vooral ontsnappen aan de achtervolgers. Het was wel een fantastisch gevoel om zo dicht bij Bagnaia te kunnen blijven. Toen ik Quartararo en Espargaro zag crashen wist ik dat ik ervoor moest gaan."

"Toen de regen begon te vallen zag ik een kans om het podium te pakken en schakelde ik een tandje bij. Na de race heb ik het fantastisch kunnen vieren met alle fans. Ik pakte een Valentino Rossi-vlag die de marshall aan Bagnaia wilde geven, maar ik zag hem en ik pakte de vlag. Valentino Rossi en de Academy doen geweldig werk. Zonder hen was ik hier niet gekomen. Ik heb alles aan hem te danken."

Maverick Viñales (Aprilia) - Derde

Vorig jaar kondigde Viñales na de race in Assen aan dat hij Yamaha zou verlaten voor Aprilia. Het was een moeilijke weg sindsdien, maar inmiddels heeft de Spanjaard de weg naar boven gevonden. Voor het eerst sinds een jaar tijd stond de meervoudig grand prix-winnaar weer eens op het podium.

"Het was mij een heel moeilijke race, maar ik heb me goed vermaakt. We hadden het momentum en de motivatie meegenomen uit de laatste wedstrijden. Ik had niet gedacht zo snel naar voren te kunnen komen, maar Aprilia gelooft in me en werkt hard voor me. Na de vakantie komen we op veel banen waar ik goed ben, daar kan ik voor de overwinning vechten."

"Stap voor stap komen we waar ik wil zijn. Het maakt me heel blij voor Aprilia en Aleix dat hij nog belangrijke punten pakt voor het kampioenschap. Ik dacht zelfs dat hij uit de wedstrijd was, dus het verbaasde me hem op de vierde plaats te zien. We doen veel aan teamwork en dat maakt ons supersterk. Ik ben nu de gelukkigste man ter wereld. ik heb alles waar ik altijd al van droomde."

Aleix Espargaro (Aprilia) - Vierde

Hij was de snelste man op de baan, maar door een touché met Quartararo in de vijfde ronde was zijn strijd voor de zege al snel voorbij. Aleix Espargaro toonde alleen veerkracht en scoort met een vierde plaats zeer belangrijke punten voor de titelstrijd.

"Ik had Quartararo in die bocht echt niet verwacht. Vooral omdat ik ook erg sterk in die sector was. Ik weet dat Quartararo heel veel vertrouwen in zichzelf heeft, maar dit was te veel van het goede. Hij heeft een inschattingsfout gemaakt. Toen ik weer als veertiende op de baan kwam, wist ik dat ik niets meer te verliezen had en heb ik alle risico's overboord gegooid. Ik was zóveel sneller dan de rest van het veld, wat inhalen makkelijk maakte. Ik denk dat ik in de Ramshoek wel 20 kilometer per uur sneller reed dan al mijn concurrenten."

"Dit geeft wel aan dat een overwinning erin had gezeten, maar als zoiets gebeurt moet de knop om en is het voor het kampioenschap belangrijk om zoveel mogelijk punten te pakken. Ik sta qua punten nu binnen één raceverschil van Quartararo en dat was het doel vandaag. Nu ben ik toe aan vakantie, want ik ben echt heel moe van een hectische eerste seizoenshelft."

Fabio Quartararo (Yamaha) - DNF

Fabio Quartararo was vorig jaar nog de held van Assen na een superieure zege in de TT, in de editie van vandaag viel de regerend wereldkampioen in de MotoGP uit de toon met een knullig optreden. Hij crashte twee keer en viel voortijdig uit.

"Ik heb helaas een beginnersfout gemaakt. Een ronde eerder zat ik al dicht achter Aleix en dacht ik hem voorbij te kunnen, maar dat lukte niet. Ik wilde het nog eens proberen, maar eerlijk gezegd zat ik er gewoon te ver achter. Ik remde heel laat om het toch te halen, maar dat was te veel van het goede. Ik reed na de crash wel door, maar had al een ronde achterstand."