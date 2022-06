Veneman beste Nederlander in tweede NTC-race Assen

MOTORSPORT - Loris Veneman uit Dalfsen is de TT geëindigd met een vijfde plaats. Daarmee was hij de beste Nederlander. De overwinning ging naar de Duitser Dustin Schneider.

Ook in de tweede race werd in een grote groep rijders gevochten voor de overwinning. Loris Veneman voegde zich samen met zijn landgenoot Jurrien van Crugten in de strijd voor de zege.