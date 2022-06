Zonta van den Goorbergh achttiende bij eerste échte TT: 'Speciaal gevoel'

Vanaf de 21e startplaats wist Van den Goorbergh, ook geholpen door een aantal valpartijen, drie plaatsen goed te maken. Een redelijk resultaat, al had er volgens hem ook meer in gezeten. "Na ongeveer tien ronden verloor de achterband heel veel grip en dat kwam als een verrassing. We hadden in de trainingen geen lange run kunnen doen. Dat kwam ik tegen in de race."

In de laatste ronde werd het jonge talent nog gepasseerd door Marcos Ramirez, maar ook eerder in de race had Van den Goorbergh al kans om meer van zijn race te maken; "Toen mijn teamgenoot Barry Baltus me passeerde wilde ik met hem mee, maar een langzamere rijder met een technisch probleem kwam tussen ons in. Was dat niet gebeurd, had ik misschien kunnen aansluiten bij de coureurs voor me, want ik zag wel dat ik op hen inliep. Ik reed best strakke rondetijden. Daarom moet ik ook tevreden zijn met de plaats die we nu hebben."