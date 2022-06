Lukkien door collega's verkozen tot beste trainer

VOETBAL - Dick Lukkien is door collega-trainers verkozen tot beste trainer in de Keuken Kampioen Divisie. Lukkien haalde met FC Emmen het kampioenschap binnen en bracht de club een seizoen na de degradatie, terug naar de eredivisie.

Lukkien liet Wim Jonk (FC Volendam), Marinus Dijkhuizen (Excelsior) en Rob Penders (FC Eindhoven) achter zich in de verkiezing. De Veendammer werd eerder ook al door voetbalfans aangewezen als beste trainer op het tweede niveau van Nederland.

Een niveau hoger werd Feyenood-trainer Arne Slot door collega's verkozen tot beste trainer van de eredivisie. Hij bleef Emmenaar Joseph Oosting van RKC en Ron Jans (FC Twente) uit Tynaarlo voor. Andere genomineerden waren Erik ten Hag (Ajax) en Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles).

Slot leidde Feyenoord in zijn eerste seizoen naar de derde plek in de eredivisie én naar de finale van de Conference League. Daarin verloren de Rotterdammers van AS Roma.