Eerste nationale titel enkelspannen voor Pestman

De 46-jarige Pestman liet in het Friese Harich Chistiaan Provoost (met Duran-H) en Peter Zeegers (Canita) achter zich. Pestman won al vele nationale en internationale titels, zo haalde hij op meerdere onderdelen wereldtitels binnen. Op het NK kwam hij echter nooit verder dan tweemaal zilver en eenmaal brons. Pestman eindigde als tweede in de dressuur en won de marathon en de vaardigheid.

Een vanzelfsprekendheid was de titel ook dit jaar niet. "Alles klopte dit keer, al ging het in de dressuur bijna fout. Ik had een complete black-out en was mijn proef kwijt. Ik heb even stilgestaan en toen wist ik het weer", vertelt de kersverse Nederlands kampioen.