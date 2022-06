Meerdere breuken voor Miquel Pons bij crash tijdens MotoE-race

Met nog drie ronden te gaan crashte Pons samen met Marc Alcoba. Toen alle coureurs terug in de pitstraat waren, werd bekend dat de race niet herstart zou worden. Hierdoor won Eric Granado, die net op tijd de leiding in de wedstrijd over had genomen, vóór Dominique Aegerter en Mattia Casadei. Vanwege de ingekorte race besloot de organisatie halve punten uit te delen.