Hordeloper Nick Smidt met estafetteploeg naar WK atletiek

De Assenaar werd afgelopen zaterdag in Apeldoorn voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen op de 400 meter horden. Ondanks z'n nieuwe persoonlijk record van 49.12 miste hij de individuele WK-limiet van 48.90. Wel plaatste hij zich rechtstreeks voor het EK in München.

Toch bestaat er nog een kans dat Smidt in Oregon ook op de individuele afstand mag starten. Want een plek bij de beste 32 op de wereldranglijst levert ook een startbewijs voor de 400 meter horden op. Dat wordt later deze week bekendgemaakt.

In maart won Smidt overigens al brons met de estafetteploeg bij het WK indoor in Belgrado. Het WK outdoor in Oregon is van 15 tot en met 24 juli.