FC Emmen schiet zeven keer raak bij Drenthina

FC Emmen liet in de tweede wedstrijd van de voorbereiding het net zes keer vaker bollen dan in de ouverture tegen DZOH. Tegen zaterdagtweedeklasser Drenthina werd het 0-7. Proefspeler Lorenzo Ebecillio scoorde na rust twee keer.

Jasin-Amin Assehnoun, Remi van Ekeris, Keziah Veendorp (voor rust de captain), Ole Romeny en Teun Bijleveld waren de andere doelpuntenmakers.

Bij rust was het 0-4 voor de profs, die in Romeny de smaakmaker van de eerste helft kenden. "Al overdreef hij wel een beetje", vond Dick Lukkien, die over het algemeen wel content was over wat hij zag. "In dit soort duels ben ik niet zo bezig met de uitslag, maar als je puur daar naar kijkt hebben we het sowieso veel beter gedaan dan afgelopen vrijdag."

Lukkien startte tegen Drenthina, de club die vorige week haar 75-jarig bestaan vierde, met Wolfs, Veendorp, Bijen, Dirksen, Hardeveld; Vlak, Bernadou; Mendes, Van Ekeris, Assehnoun en Romeny. Na rust bleven er acht spelers in de kleedkamer achter. Alleen Wolfs, Veendorp en Mendes bleven staan. Verder kregen de 1200 toeschouwers Luzayadio, Veldmate (in de tweede helft de aanvoerder), Burnet, Kieftenbeld, Bijleveld, Quispel, Scholte en Ebecilio. Jeugdspelers Funke en Sluiter losten Veendorp en Mendes af halverwege de tweede helft.

Ebecillio

Met Ebecillio heeft Lukkien morgen een gesprek. "Hij was een goede voetballer, dat is duidelijk. In de anderhalve week hier was hij wisselvallig. We moeten gaan kijken wat we willen. Willen we investeren in hem zodat hij weer volledig fit wordt na een lange periode zonder wedstrijden? Wil hij dat en tegen welk bedrag zouden we dat dan eventueel willen doen", aldus de oefenmeester die nog niet echt een oordeel kon vellen over de Tsjechische doelman Ludek Vejmola, wiens stage komende zaterdag alweer afloopt. "Over hem kan ik nog weinig zeggen. Daarvoor is de periode nog te kort geweest. Het klopt dat de periode tot zaterdag erg kort is. Wellicht dat we daarom de stageperiode gaan verlengen."

Lukkien vervolgt: "We hebben nu alleen een derde keeper onder contract en zoeken dus nog twee keepers. Michael Brouwer is nog steeds een belangrijke gegadigde, maar die situatie is wel wat lastiger geworden omdat Heracles met twee goede keepers het nieuwe seizoen in wil." Overigens zal bestuursvoorzitter Ronald Lubbers eind deze week nog één poging wagen om Heracles-directeur te bewegen om de doelman toch de transfer naar Emmen te gunnen.

Geen stress