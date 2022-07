Bijen haakt af bij FC Emmen: Individueel fit worden

Peet Bijen gaat voorlopig weg bij FC Emmen. De centrale verdediger maakte deze voorbereiding wel al minuten tegen zowel DZOH als vv Drenthina, maar blijkt niet fit genoeg om zich volledig te kunnen geven in de voorbereiding richting het nieuwe seizoen.

Bijen kwam in augustus vorig jaar met een langdurige blessure naar FC Emmen. Gedurende het seizoen herstelde hij en in de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen ADO Den Haag, kon hij invallen. De hoop was om in aanloop naar het nieuwe seizoen volledig fit te worden, maar tijdens de oefenwedstrijden merkte hij dat het topfit worden niet verloopt zoals hij wil. Daarom heeft hij ervoor gekozen om met een fysiotherapeut in Amsterdam te trainen, in plaats van in Emmen.

Bijen: "Ik heb een ontzettend goed gevoel bij FC Emmen. Ze gaven me het vertrouwen, ook al was ik geblesseerd. Ik wil me dolgraag bij deze club laten zien, maar eerst wil ik fysiek weer helemaal in orde zijn. Daar ga ik alles aan doen in Amsterdam. Mijn intentie is om topfit terug te keren in Emmen, al weet je nooit wat er in de tussentijd kan gebeuren.

Michaël Heylen

Bijen had geen contract meer in Emmen. In de voorbereiding zou hij daarvoor eventueel in aanmerking komen. Het was al bekend dat de Drentse club in gesprek was met oud-speler Michaël Heylen, die de afgelopen seizoenen bij Sparta onder contract stond.

