Miguel Araujo blijft bij FC Emmen

Het hing al in de lucht en nu is het definitief: Miguel Araujo heeft zijn contract bij FC Emmen met twee seizoenen verlengd. Even hing die contractverlenging aan een zijden draadje na het mislopen van het WK met Peru, maar het goede gevoel en zijn liefde voor de Drentse club gaven de doorslag.

De 27-jarige verdediger gaat in augustus beginnen aan zijn vierde seizoen in Drentse dienst. Vanaf dag één in Emmen (in 2019) is Araujo een belangrijke schakel centraal achterin én een ware publiekslieveling. In totaal staat de teller van de Peruviaan op tachtig officiële wedstrijden in het rood en wit. In die 80 duels maakte hij tien treffers.