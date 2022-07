Heracles laat Brouwer niet gaan, FC Emmen schakelt door

Volgens Heracles-directeur Nico Jan Hoogma kan Brouwer, met zijn opgedane ervaring in Emmen, van grote waarde kan zijn voor de zwart-witten in het doel om in één keer terug te keren op het hoogste niveau.

Hoogma is niet van plan om flink te snijden in de huidige selectie. Alleen de spelers met een clausule in hun contract bij degradatie (zoals Fadiga) vertrekken. "Alles staat in het teken van maar één ding en dat is in één seizoen terugkeren in de eredivisie."