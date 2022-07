FC Emmen wint ook met dubbele cijfers van Hoogezand; mooiste goal van Ebecilio

Bij rust was het al 0-6 voor de mannen van Dick Lukkien, die overigens nog steeds niet kon beschikken over Oussama El Azzouzi. Ook Maikel Kieftenbeld bleef de gehele wedstrijd aan de kant en die kreeg al vrij snel gezelschap van Lorenzo Burnet die zich, met een voetblessure, al snel moest laten vervangen door Jeff Hardeveld. De linkervleugelverdediger scoorde overigens vervolgens bij zijn eerste balcontact de 0-2 (in de 16e minuut), nadat Rui Mendes de rood-witten al in de vierde minuut op 0-1 zette.