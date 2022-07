Thom van der Werff breekt sleutelbeen en mist EK wielrennen

De sleutelbeenbreuk is een flinke domper voor de Drent. Het EK is namelijk van 7 tot en met 10 juli in het Portugese Anadia en komt dus veel te vroeg voor Van der Werff. Vorige week werd bekend dat de inwoner van Annen was geselecteerd voor de weg- en tijdrit bij de junioren. Eerder dit jaar won hij nog in de Grote Prijs Bob Jungels.