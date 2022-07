Dick Lukkien: 'Dost was top geweest, maar we hebben onze pijlen niet alleen op hem gericht'

De eerste serie oefenduels van FC Emmen zit erop. De ploeg van trainer Dick Lukkien sloot het eerste blok in de voorbereiding gisteravond af met een 11-0 zege op vv Hoogezand. In totaal scoorde de Drentse club 35 keer in de vier oefenpotjes tegen DZOH (0-1), Drenthina (0-7), SVV'04 (0-16) en Hoogezand (0-11).

"Er zit een stijgende lijn in ons spel. Ik wilde dynamisch aanvalsspel zien en dat werd steeds beter en zeker tegen Hoogezand en SVV'04 was het af en toe genieten", aldus Lukkien die in de eerste duels in de voorbereiding veel jeugd de kans gaf om zich te tonen. "En die jongens - Dirksen, Quispel, Van Ekeris, Funke en Sluiter - hebben het goed gedaan. Maar ook de rest verdiend een compliment. Eigenlijk hebben we iets teveel wedstrijden voor de aantallen die we hebben, maar ze zijn gretig en dat is precies wat ik heb verlangd."

Bas Dost

Het aantal contractspelers had Lukkien graag uitgebreid zien worden met Bas Dost, maar de spits koos voor FC Utrecht. "Natuurlijk vind ik dat zonde. Ik had hem er graag bij gehad, maar we lagen echt niet onder een ei. We wisten dat er meer clubs in de race waren, maar het had misschien juist nu wel heel goed gepast. Ik heb het voor kennisgeving aangenomen en het is natuurlijk niet zo dat we onze pijlen alleen op Bas hebben gericht."

Miguel Araujo

Waar Dost 'nee' zei tegen FC Emmen, daar zei Miguel Araujo 'ja' tegen een nieuw (tweejarig) contract. "Prachtig", aldus Lukkien. "Dat een speler van zijn kaliber bij ons blijft is geweldig. Daarvoor verdient Ronald Lubbers een enorm compliment, maar ook Miguel die ongetwijfeld elders meer had kunnen verdienen maar toch bij Emmen blijft."

Lorenzo Ebecilio