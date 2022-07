Lorenzo Ebecilio: 'Ik weet zeker dat ik FC Emmen kan helpen in de eredivisie te blijven'

Hij is voorlopig de topscorer van FC Emmen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en maakte in de vier oefenduels ook de mooiste treffer van alle 35 die er werden gemaakt: Lorenzo Ebecilio, de 30-jarige aanvaller die op proef is in Drenthe. Gisteravond krulde hij tegen vv Hoogezand een vrije bal prachtig in de kruising.

"Die bal zat er lekker in inderdaad", aldus een lachende Ebecilio. "Het gaat sowieso wel lekker. Ik ben blij dat ik weer wedstrijden kan spelen en met steeds fitter voel worden, al weet ik dat het allemaal nog veel beter kan en moet."

Pieken en dalen

De voormalig Ajacied, die eind 2010 debuteerde in de hoofdmacht van de Amsterdamse club, heeft al een compleet voetballeven achter zich. Hij maakte, na zijn vertrek bij Ajax in 2013, een ware zwerftocht door Europa en Azië en speelde voor Metalurg Donetsk, FC Qabala, Mordovia Saransk, Anzhi Makhachkala, APOEL Nicosia, Rode Ster Belgrado, Júbilo Iwata en Achyronas Liopetriou. In al die jaren kende hij hoge pieken en diepe dalen. Zo speelde hij dertig duels in de Champions League, maar kwam hij ook nauwelijks aan spelen toe in zijn laatste jaren en kende hij enorme mentale problemen.

'Lorenzo heeft niet gelogen'

Een telefoontje van een bevriende agent bracht hem in Drenthe, waar hij hoopt zijn loopbaan een soort van laatste kans te geven. "Ik voel dat ik op de weg terug ben. Het heeft tenslotte ook lang genoeg geduurd. Mede dankzij Lorenzo Burnet, die ik nog ken van de jeugd van Ajax, kreeg ik een goed beeld van de club en ik moet zeggen dat Lorenzo niet heeft gelogen. Het is een leuke groep, met een fijne staf."

